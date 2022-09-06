與巴菲特對著幹? 財金專欄 02:30 2022/09/06 分享： 分享： 美國上月就業報告反映勞工市場的熾熱情況有所緩和，美歐股市上周五曾回升，歐股收市時仍然強勁，但之後美股不支回落，市場在擔心加息之餘，亦恐懼經濟衰退。周末期間，俄羅斯以北溪一號油管仍未修好為理由，無限期停 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 雪茄屁股收高息待回暖! 2022/09/02 雪茄屁股收高息待回暖! 投資坐標 - 「毒化工」回吐低吸良機! 2022/08/31 「毒化工」回吐低吸良機! 投資坐標 - 中港股市不跟鮑SIR指揮棒? 2022/08/30 中港股市不跟鮑SIR指揮棒? 投資坐標 - 盈利派息均超預期「有錢途」! 2022/08/26 盈利派息均超預期「有錢途」! 投資坐標 - 「神奇愛股」何時再食糊? 2022/08/24 「神奇愛股」何時再食糊? A股 騰訊控股（00700） 招商局商業房託（01503） 港股 比亞迪 股票 巴菲特 中遠海控（01919） 美股