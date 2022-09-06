美國上月就業報告反映勞工市場的熾熱情況有所緩和，美歐股市上周五曾回升，歐股收市時仍然強勁，但之後美股不支回落，市場在擔心加息之餘，亦恐懼經濟衰退。周末期間，俄羅斯以北溪一號油管仍未修好為理由，無限期停

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