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與巴菲特對著幹?

財金專欄 02:30 2022/09/06

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美國上月就業報告反映勞工市場的熾熱情況有所緩和，美歐股市上周五曾回升，歐股收市時仍然強勁，但之後美股不支回落，市場在擔心加息之餘，亦恐懼經濟衰退。周末期間，俄羅斯以北溪一號油管仍未修好為理由，無限期停

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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