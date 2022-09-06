【能源危機】OPEC+石油減產俄羅斯「斷氣」 歐央行明加息擴衰退憂慮（第二版）

OPEC+開會後決定每日減產10萬桶石油，刺激國際油價昨一度急彈4%，加上俄羅斯宣布無限期暫停輸送天然氣往歐洲，以反制西方國家擬對俄羅斯出口石油實施限價。消息推升能源價格，俄羅斯一手泡製歐洲能源危機，更深化市場對歐洲經濟衰退的憂慮。

歐元兌美元昨一度跌穿0.99關，見近20年新低，歐美股市隔夜全綫大跌，反而亞洲股滙今早相對靠穩。歐洲央行明日議息急加0.75厘機會最新升至約八成，英、美繼續急加息風險亦高，加上歐洲能源危機加劇，歐美股債市場難有淨土，暫且泊向亞洲的資金料增。中港股市短綫即市難有表現，相對跑贏美、英及歐洲市場的機會仍高。

中資3桶油中，以上游業務為主的中海油 （00883） 最受惠，今早中期息除淨，股價大升最多逾3%。

恒指今早輕微高開36點後，早段升勢一度擴大至逾130點或0.7%，高見19358點後受阻爭持，A股上證綜指及日、韓、台股，今早亦曾升約1%。相對之下，歐洲最大經濟體德國股指昨大跌逾2%、法國與美股3大指數同跌逾1%。

歐元昨一度跌穿0.99關，兌美元見2002年12月以來最低水平。歐元再下瀉，觸發點是俄羅斯以全面無限期暫停向歐洲輸送天然氣，回應歐盟領導德、法兩國上周五在G7財長會議上同意，西方盟國對俄羅斯石油出口實加限價措施。

俄羅斯在冬季保暖用天然氣需求高峰期來臨前對歐洲「斷氣」，可能對民生造成重大干擾的同時，市場更關注氣價與其他能源價格飛升，推高生產成本及通脹效應，令歐洲更難走出急加息遏通脹，以及經濟急放緩以至衰退的惡性循環。

面對西方國家的石油價制裁，俄羅斯對歐洲即時斷氣的同時，在與石油輸出國組織（OPEC）盟友的OPEC+會議上，亦共同決定每日減產10萬桶油，成為油價止跌再升的催化劑。布蘭特油價昨一度急升4%，一度再升近96美元水平。

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根據油組每月石油市場報告顯示，俄羅斯同為歐洲石油進口的最大輸出國，今年4月時獨佔歐洲石油進口近29%，較第二大輸出國美國的不足15%高出1倍。歐洲與俄羅斯鬧翻，相信無可避免向美國增購石油產品。

當然俄羅斯停止向歐洲輸氣供油，日子也不好過。俄羅斯石油固然可以較低價格向中國及印度兩大新興耗油大國供應，但天然氣需有輸氣管道配合，難覓其他買家。俄羅斯若長期停止向歐洲輸氣，國內天然氣生產便會被迫暫停。須知石油及天然氣生產佔俄羅斯國家預算收入約4成半，俄羅斯向歐洲斷油斷氣，亦可視為經濟財政攬炒行動。

自今年2月俄烏戰爭爆發後，在西方制裁下俄羅斯貨幣盧布一度急瀉約7成，俄羅斯其後一度急加息至20厘支撐滙價，其後息率回落，盧布滙價倒升，但利率至今仍高企於8厘水平。若俄羅斯外銷天然氣收入進一步大減，國家財政長期入不敷支，貨幣貶值與加息壓力隨時再增。

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