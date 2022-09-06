【市場機遇】基金經理：關注三大具增長前景板塊

普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立發表評論指，相信中國經濟已度過了2022年上半年急劇下降的階段，雖然預期不會有大規模的刺激經濟措施，但相信在未來幾個季度情況會有所改善。

而且中國股市已自3月中低位收復不少失地，他認為最壞的情況可能已經過去，下半年經濟應該會有所改善。此外，由於中國7月通脹率維持在大約2.7%，低於市場預測的2.9%，相信中國人民銀行仍有足夠空間推行寬鬆政策，相反絕大多數主要經濟體為遏抑幾十年以來最高的通脹率，正處於緊縮週期，令中國市場處於相對較好的位置。

他指出，由於中國經濟結構不斷變化，導致市場領導地位不時發生重大轉變，這情況充分體現在MSCI中國指數的構建上：行業權重的主要贏家從20年前的電訊行業，變成10年前的金融行業，再變成兩年前的互聯網行業。

鄭聞立認為，電動車、能源轉型和供應鏈重組正成為新的驅動力，為未來5至10年創造持久的機遇。

以下三點為鄭聞立對三個重點板塊的點評：

電動車：隨著電動汽車的興起，中國本土品牌佔據了中國電動汽車市場超過80%的份額，並在出口方面日益受到青睞。這趨勢為整個供應鏈帶來龐大的商機，尤其是有明顯的價值量提升的領域，包括汽車玻璃、汽車顯示屏幕、汽車熱管理及功率半導體等。

能源轉型：雖然中國的傳統能源（石油和天然氣）高度依賴進口，但在新能源領域（太陽能和風能），中國的出口佔據全球領導地位。由於已達至成本平價，整個行業可減少因補貼而出現的興衰更迭，令太陽能及風能步入持續發展的階段。

供應鏈重組：地緣政治緊張局勢和新冠疫情令中國部分領域的發展陷入短暫挫折，例如半導體先進製程設計和製造。另一方面，供應鏈重組有助促進本土廠商在醫療器械、自動化設備、成熟製程半導體等領域的快速崛起。

他相信，中國本土品牌可通過把握消費者喜好的變化，及靈活運用社交媒體和線上銷售，實現市場份額的提升。

鄭聞立相信，中國的股票市場兼具廣度與深度，只要經濟穩定下來，投資者便有充足的由下而上的選股機會。

編輯：陳紫瑩

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