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【降外滙存準率】ING銀行彭藹嬈：遏人幣跌勢作用有限 月底看7.05

財金猛人追蹤 16:34 2022/09/06

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中國人民銀行（下稱「人行」）昨日傍晚公布，下調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，即由現時8%下調至6%，措施將於9月15日生效。此消息一出，曾刺激離岸人民幣滙價隨即抽升200個基點，重上6.94水平，惟今天再度回軟，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈 (Iris Pang) 基於2個原因，對遏制人民幣跌勢作用有限。

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專訪：星級名家曾淵滄 授逆市三大部署【下一頁

今次下調外滙存款準備金率，人行指其目的是要提升金融機構外滙資金運用能力。不過，彭藹嬈表示......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : 財金猛人追蹤

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