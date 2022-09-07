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【高息股趨勢】滙豐：內銀風格已轉變 大削建行目標價兩成 兩隻新寵贏在「慢」（附7內銀目標價）

研究報告 08:00 2022/09/07

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內銀板塊中期業績已經出爐，各銀行的淨息差（NIM）收窄趨勢引起關注。因應業績數據及內房資金危機的影響擴散，滙豐指出內銀板塊的投資邏輯出現了三項的重大轉變，從而令板塊的的強者弱者也有輪轉。該行將建設銀行A股及工商銀行A股的評級下調至「持有」，現時該行的板塊首選股是中國銀行 （03988） 及交通銀行 （03328）

分析內銀板塊中期業績後，滙豐總結出行業三項重大轉變：

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一、財富管理、按揭及其他零售貸款的業務正在受壓：

早前因相關業務表現良好而炒上的招商銀行 （03968） 及郵儲銀行 （01658） ，今年跑輸板塊。內地樓市交投疲弱削弱了投揭的需求及定價，而且打擊了更廣泛的資金動能及財富增值，從而令衍生的投資及消費信貸需求減少。

（內容於付費版解鎖）

因應上述轉變，滙豐將板塊首選股轉為以下兩隻：

（內容於付費版解鎖）

以下是內銀關鍵業績數據的比較：

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雖然滙豐將H股的建設銀行 （00939） 及工商銀行 （01398） 目標價大削兩成，但仍保持「買入」評級。該行解釋，兩股目標價下調後仍較現價有30%以上潛在升幅，原因包括公司保持穩定派息，息率保持7至10厘。

以下是滙豐對7間內銀的最新目標價：

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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