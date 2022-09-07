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【穩經濟之路】摩通何以下調內地經濟增長預測？4大下行風險要注意（附每季預測）

研究報告 08:15 2022/09/07

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中秋假日將至，內地8月以來疫情出現反彈，多個地區出現封控情況，為經濟復甦帶來陰霾。摩根大通發表報告，重新評估今年下半年和明年的經濟前景。該行下調內地經濟增長預測，認為在4大下行風險下，內地下半年以至明年，經濟增長將持續承壓。

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內地持續「出招」應對經濟下行風險（見下列組圖），像人民銀行於8月將政策利率，包括1年期中期借貸便利（MLF）和7天逆回購利率下調10個基點，隨後又非對稱下調貸款市場報價利率（LPR）。摩通認為，6月以來宣布的政策增加約1.5萬億元的財政緩衝，大大緩解該行所關注的第4季下行風險，又預計在10月中舉行的中共二十大前，當局將重點關注新一輪政策刺激的實施，額外刺激措施出現的機會相對較低。

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撰文 : 林斯凱 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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