【商品趨勢】建銀國際：能源價待轉勢 另一商品抗跌力強（第三版）

總括本文第一及第二版所言，建銀國際將其大宗商品投資組合為大宗商品價格進一步疲軟做好了準備，淨敞口為-50%，並預計到今年年底將保持目前的倉位。

回顧過去一周，現貨金全周升約0.3%至每盎斯1,716.83美元收市，紐約期油全周微跌不足0.1%至每桶86.79美元收市。

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【第二版刊於9月7日 20：18】

承本文第一版所言，在俄烏戰局，加上天氣因素夾擊下，於一眾大宗商品之中，建銀國際認為，農產品最值得留意，而能源價格或有助商品價格扭轉弱勢。事實上，在二十國（G20）的經濟動力轉弱下，建銀國際根據過往經驗，商品價格呈現中長期下跌趨勢的機會較高（見圖七）。

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不過，中短期而言，在俄烏戰局，以及俄羅斯暫停供氣等因素影響下，發電用煤及售歐天然氣價格（分別見圖八及圖九），今年以來走勢偏強。雖然售歐天然氣價格近期有所回落，但建銀國際相信，因對應2023年冬季可能出現的存量短缺，料價格或重上400歐元。

至於金價，現已測試2021年8月低位，建銀國際估計，若此水平確認失守，有機會下試每盎斯1,300美元。不過，在經濟衰退陰霾下，債息未有再大幅抽升（見圖十），而建銀國際預料......

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【第一版刊於16：18】

建銀國際近日報告指，大宗商品市場關注的焦點是歐洲能源危機和中國内地的疫情防控，但更主要的潛在原因仍是全球經濟增速的降温，並續表示大多數大宗商品價格在過去一周已回落至50日綫（點擊圖片放大），表明7月至8月價格逆勢上漲的趨勢已經結束。

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專訪：星級名家曾淵滄 授逆市三大部署【下一頁】

事實上，從圖二至圖四可見，在需求疲弱及加息因素下，縱使現時處於通脹環境，但......

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