【商品趨勢】建銀國際：能源價待轉勢 另一商品抗跌力強（第二版）

承本文第一版所言，在俄烏戰局，加上天氣因素夾擊下，於一眾大宗商品之中，建銀國際認為，農產品最值得留意，而能源價格或有助商品價格扭轉弱勢。事實上，在二十國（G20）的經濟動力轉弱下，建銀國際根據過往經驗，商品價格呈現中長期下跌趨勢的機會較高（見圖七）。

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不過，中短期而言，在俄烏戰局，以及俄羅斯暫停供氣等因素影響下，發電用煤及售歐天然氣價格（分別見圖八及圖九），今年以來走勢偏強。雖然售歐天然氣價格近期有所回落，但建銀國際相信，因對應2023年冬季可能出現的存量短缺，料價格或重上400歐元。

至於金價，現已測試2021年8月低位，建銀國際估計，若此水平確認失守，有機會下試每盎斯1,300美元。不過，在經濟衰退陰霾下，債息未有再大幅抽升（見圖十），而建銀國際預料......

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【第一版刊於16：18】

建銀國際近日報告指，大宗商品市場關注的焦點是歐洲能源危機和中國内地的疫情防控，但更主要的潛在原因仍是全球經濟增速的降温，並續表示大多數大宗商品價格在過去一周已回落至50日綫（點擊圖片放大），表明7月至8月價格逆勢上漲的趨勢已經結束。

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專訪：星級名家曾淵滄 授逆市三大部署【下一頁】

事實上，從圖二至圖四可見，在需求疲弱及加息因素下，縱使現時處於通脹環境，但......

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延伸閱讀：【利率趨勢】建銀國際：商品仍受考驗 銅金價比預示債息走低（第三版）

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