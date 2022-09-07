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【歐能源危機】建銀國際：能源價待轉勢 另一商品更值得留意

研究報告 16:18 2022/09/07

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建銀國際近日報告指，大宗商品市場關注的焦點是歐洲能源危機和中國内地的疫情防控，但更主要的潛在原因仍是全球經濟增速的降温，並續表示在過去一周，大多數大宗商品價格回落至50日綫（點擊圖片放大），表明7月至8月價格逆勢上漲的趨勢已經結束。

    點擊圖片放大
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專訪：星級名家曾淵滄 授逆市三大部署【下一頁

事實上，從圖二至圖四可見，在需求疲弱及加息因素下，縱使現時處於通脹環境，但......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：【利率趨勢】建銀國際：商品仍受考驗 銅金價比預示債息走低（第三版）

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撰文 : 蕭悅潾 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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