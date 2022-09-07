英歐庫房大開 急加息仍貶值

俄烏戰事引發歐洲能源危機衝擊浪接浪，英、德、法、意等國上周五在G7財長會議上同意計劃對俄羅斯出口油價設限，俄羅斯即時以無限期停止向歐洲輸氣還擊，引發歐洲天然氣價及國際油價連日大幅波動。

超高能源價格推升

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