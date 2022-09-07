英歐庫房大開 急加息仍貶值 財金專欄 2022/09/07 分享： 分享： 俄烏戰事引發歐洲能源危機衝擊浪接浪，英、德、法、意等國上周五在G7財長會議上同意計劃對俄羅斯出口油價設限，俄羅斯即時以無限期停止向歐洲輸氣還擊，引發歐洲天然氣價及國際油價連日大幅波動。 超高能源價格推升 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 股神高價沽貨 比亞迪快築底？ 2022/09/06 股神高價沽貨 比亞迪快築底？ 透視中港美 - 美就業強勁 股市續探底 2022/09/05 美就業強勁 股市續探底 透視中港美 - 從騰訊縮投資 看獨角獸墮後 2022/09/03 從騰訊縮投資 看獨角獸墮後 透視中港美 - 股民表錯情 即吃眼前虧 2022/09/02 股民表錯情 即吃眼前虧 透視中港美 - 股神經紀倉位 揭示沽貨未完 2022/09/01 股神經紀倉位 揭示沽貨未完 經濟 美國 港股 美元 美股 英國 通脹 歐洲 加息 A股