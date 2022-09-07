中央刺激經濟 房策不會缺席

中央要求「房住不炒」，加上「三道紅綫」，成為民企內房股去年爆雷導火綫，即使中央近年轉推「一城一策」，股價未見起色。但經濟表現強差人意，疫情蔓延又打亂經濟部署，房地產會是中央未來刺激經濟的重要棋子，如是

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