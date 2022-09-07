中央刺激經濟 房策不會缺席 財金專欄 2022/09/07 分享： 分享： 中央要求「房住不炒」，加上「三道紅綫」，成為民企內房股去年爆雷導火綫，即使中央近年轉推「一城一策」，股價未見起色。但經濟表現強差人意，疫情蔓延又打亂經濟部署，房地產會是中央未來刺激經濟的重要棋子，如是 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【人仔7.0】中央降準阻貶值 歷史如重現恒指重返220？（第三版） 2022/09/06 【人仔7.0】中央降準阻貶值 歷史如重現恒指重返220？（第三版） 中字股實力談 - 預測股息8.8厘 工行確實吸引 2022/09/06 預測股息8.8厘 工行確實吸引 中字股實力談 - 【7.0在望】人行出手撐人仔 恒指弱難守190（第五版） 2022/09/05 【7.0在望】人行出手撐人仔 恒指弱難守190（第五版） 中字股實力談 - 火電業務轉盈 潤電重拾增長 2022/09/03 火電業務轉盈 潤電重拾增長 中字股實力談 - 【低處未算低】恒指中期MACD沽出訊號 港股9月難捱（第四版） 2022/09/02 【低處未算低】恒指中期MACD沽出訊號 港股9月難捱（第四版） GDP 民企內房股 恒生中國企業指數 恒生指數 疫情 中國 經濟 指數 銷售 人民幣