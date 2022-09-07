近月樓市步入調整，樓價一浪低於一浪，連過去的居屋王也開始出現明顯跌，反而新居屋則愈升愈有，除了買家「貪新忘舊」外，最重要還是按揭問題。除新盤的獨特優勢形成此現象外，近月二手居屋也有相類似的情況，但當中所指的卻是樓齡差別形成的「貪新忘舊」。

舉例如昔日兩大盛產居屋王的旺角富榮花園及樂富富強苑，雖然兩者均有地理位置優勢，如富榮花園鄰近區內大型商場奧海城，富強苑則距港鐵樂富站只需要6至7分鐘步程，但兩者樓齡已分別達24年及31年。

而該兩個居屋上月卻雙雙難逃跌價厄運，包括前者有未補地價居屋僅以463.8萬元易手，樓價為逾2年半以來首度失守「5球」，而後者更出現蝕讓，有業主入市僅約4年就以已補地價530萬元賣樓，離場帳面損手約35萬元或6.6%，情況屬近年少見。

反觀，入伙不足5年的啟德啟朗苑及長沙灣居屋凱樂苑，同月樓價就齊齊破頂，前者有單位未補地價呎價飆至15,113元，貴絕九龍未補地價居屋呎價，後者樓價衝上868萬元創屋苑未補價新高。

居屋「貪新忘舊」現象，最重要的原因是，樓齡超過25年的舊式居屋，按揭年期及借貸成數均遠不如新居屋。新居屋一般可做9成按揭，還款年期達30年，但舊居屋苑借貸成數降至6成，還款年期有時不足20年，令準買家卻步，舊居屋的保值力因而受影響。

記者：鄭達偉



▲ 居屋王保值力下降背後原因