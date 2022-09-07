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施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩

財金專欄 2022/09/07

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自2022年7月27日美國聯儲局實行上一次加息以來，投資者對央行何時能結束貨幣緊縮的看法已變得更為樂觀。市場現時預期「聯儲局轉向」將於2023年末出現，預料聯儲局屆時將開始減息。

雖然有迹象顯示經濟放緩

...

撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師

欄名 : 名家觀點

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