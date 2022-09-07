施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩 財金專欄 2022/09/07 分享： 分享： 自2022年7月27日美國聯儲局實行上一次加息以來，投資者對央行何時能結束貨幣緊縮的看法已變得更為樂觀。市場現時預期「聯儲局轉向」將於2023年末出現，預料聯儲局屆時將開始減息。 雖然有迹象顯示經濟放緩 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：中國下半年出口增速放緩 2022/09/06 中金：中國下半年出口增速放緩 保德信：發達國債市消化大幅加息預期 2022/09/02 保德信：發達國債市消化大幅加息預期 專訪 - 建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000 2022/09/01 建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000 道富環球：美元走強拖累亞洲債券 2022/08/31 道富環球：美元走強拖累亞洲債券 瑞士百達財管：全球通脹難復從前低水平 2022/08/30 瑞士百達財管：全球通脹難復從前低水平 經濟 美國 通脹 加息 貨幣政策 就業 美國聯儲局 失業率 鮑威爾 施羅德