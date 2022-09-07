夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟

國務院港澳辦主任夏寶龍突然南下珠海，會見澳門特首賀一誠，大讚澳門抗疫成果，難道是借澳喻港？熟悉中方消息人士指出，夏主任此行主要是替澳門打氣，並研究出台政策，助澳門經濟度過疫下難關。

港澳辦珠海調研 擬出

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