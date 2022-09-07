夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟 財金專欄 2022/09/07 分享： 分享： 國務院港澳辦主任夏寶龍突然南下珠海，會見澳門特首賀一誠，大讚澳門抗疫成果，難道是借澳喻港？熟悉中方消息人士指出，夏主任此行主要是替澳門打氣，並研究出台政策，助澳門經濟度過疫下難關。 港澳辦珠海調研 擬出 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通 2022/09/06 內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通 有政戲 - 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？ 2022/09/05 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？ 有政戲 - 11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風 2022/09/02 11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風 有政戲 - 李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果 2022/09/01 李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果 有政戲 - 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？ 2022/08/31 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？ 疫情 香港 大灣區 澳門 珠海 中聯辦 橫琴 博彩 夏寶龍 賀一誠