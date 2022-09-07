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英國經濟隱患多 減稅治標不治本

財金專欄 2022/09/07

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回想兩個月前，約翰遜（Boris Johnson）剛宣布下台時英國政壇的情況，今次首相選舉結果其實頗出乎意料。辛偉誠（Rishi Sunak）一直是保守黨議員們的首選，主因是擔任財相的他，在疫情中負責

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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2022/09/02
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疫情 英國 通脹 選舉 約翰遜 財政政策 鐵路 減稅 辛偉誠 卓慧思

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