英國經濟隱患多 減稅治標不治本 財金專欄 2022/09/07 分享： 分享： 回想兩個月前，約翰遜（Boris Johnson）剛宣布下台時英國政壇的情況，今次首相選舉結果其實頗出乎意料。辛偉誠（Rishi Sunak）一直是保守黨議員們的首選，主因是擔任財相的他，在疫情中負責 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 2022/09/06 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 國金札記 - 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 2022/09/06 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 2022/09/05 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 國金札記 - 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 2022/09/05 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 國金札記 - 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 2022/09/02 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 疫情 英國 通脹 選舉 約翰遜 財政政策 鐵路 減稅 辛偉誠 卓慧思