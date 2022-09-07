【熱議日圓干預】日圓跌穿143再創24年底 為何央行縱干預仍難遏跌勢?（第二版）

歐洲央行今日開會議息前，預期約五成機會急加息0.75厘，加上市場預期美國聯儲局下周第3度急加息0.75厘機會升至逾7成，推升美滙指數衝越110關。日圓兌每美元連日急瀉，今早跌穿跌144.3再創24年新低，令投資界高度注視日本央行會否自1998年以來再度入市干預支持日圓。

盡管日本財金官員近日密集發言，多次表明不願見日圓急跌，並表示關注會採取「適當」行動。但市場人士似乎並不買帳，相信日本央行不會在美日息差不斷擴濶的情況下，動用大量外滙拋售美元支持日圓滙價。除非日央行的超寬鬆貨幣政策出現基本轉變，否則即使稍微上調買債的息率水平，面對美國為首的全球央行急加息浪潮，任何干預行動亦只是杯水車薪。

日圓昨單日大跌1.7%後，今日亞洲午市最多再跌逾1%，低見144.38，見1998年8月來以低。

日本央行上一次干預滙市支持日圓，正好是當年4至6月，當時正值亞洲金融風暴高峰期，在外資撤離下亞洲新興貨幣全綫下滑，連帶日圓滙價亦受拖累。惟當年日央行干預行動對日圓支持有限，日圓跌勢持續至當年7月底，迫近148水平作止瀉回穩。

相對目前日圓大跌，關鍵是在全球央行急加息情況下，日央行仍堅持秉承己故日相安倍晉三的經濟學理論，以超寬鬆幣策振國家經濟及推升通脹至2%目標。日央行現仍採取所謂「債息曲綫控制」政策，承諾在0.25厘水平無上限買入10年國債，務求將債息控制在0.25厘以下。日本CPI通脹最新升至2.6%，只輕微高出2%目標，擺脫過去30年長期近零通脹困局言之尚早，日央行相信不會輕言收手。

日本10年國債息現於約0.25厘以徊，相對同年期美債息已升至近3.4厘，息差超3.1厘。不要說外資炒家對沽日圓買美元的套息交易趨之若騖，即使市場統稱為「渡邊太太」的當地投資者，亦千方百計買入美元或高息貨幣資產套利......

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