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【陸叔講大市】陳永陸：整體內房暫時不買適宜揼錢落去（不斷更新）

財金猛人追蹤 12:11 2022/10/20

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一文看清資深股評人陳永陸對中外大市點評：

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10月20日

資深股評人陳永陸於電台節目中點評內房股，他表示：「碧桂園 （02007） 股價跌得好底嘅水平，如1.7元買入都無辦法，（現時）可以keep住，但唔好溝。

（目前）要睇碧桂園仍然是國內示範企業，前晚企業發債，前一排（市場）關注有無問題，上一次發債，唔比再發債，原來仍然都係幾間龍湖 （00960） 、旭輝 （00884） 和碧桂園與幾間央企。

整體內房暫時不買適宜揼錢落去，等待慢慢復甦，到時有轉勢先考慮會否需要注碼，繼續keep住，或者需要買多少少。」

9月30日

新女首相卓慧思登場後，隨即宣布減稅，因而引發英國債息持續急升，英倫銀行迅宣布入市購買20年或以上長債，每日規模上限50億英鎊，直到10月14日為止。

英國債息急升，引領一綫主權債息亦有急升情況，各主要資產恐怕會出現一定規模重整。對投資者而言，將資金換成最強的美元收息，已相當吸引。即使是港元定息……詳見【下一頁

9月26日

一如市場預期，美國聯儲局加息0.75厘，但市場焦點卻在議息後的聲明，聯儲局主席鮑威爾的「強鷹」加息言論令美股持續走弱。

很多人都認為鮑威爾言論超出市場預期，才令美股借勢再跌，但一如我所料，「強鷹」言論絕對是合乎劇本發展。目前美國一般日用品的價格普遍上升3成以上，某程度上是中美關稅的後遺症……詳見【下一頁

9月19日

困擾市場的美國利率走勢預期，經過連續幾星期調整後，市場大致預期年底的聯邦基金利率介乎4.3%至4.5%，其實這近乎我自己心目中的預期水平。

之前很多人都認為美息到3.75%會見頂，但我已在此表示過，加息是壓不下目前的扭曲性的通脹，加上冬天燃料價格料急升，因此加息幅度預期高過……詳見【下一頁

9月13日

人民銀行上周宣布自本周四起，金融機構外滙存款準備金率下調2%至6%，是次舉措有助於增加130億美元，主要目的是而降低人民幣貶值壓力。

中國目前面對最大的是信心危機：內憂上，內地經濟增長大幅放緩，內房爆破引發內銀的潛在債務問題，而抗疫封城措施亦令地方經濟凍結，即使中央放水，商家信心不足也刺激不了投資。在外面，西方的圍堵、台海的局勢緊張、中美關稅問題未能解決，正正是屋漏兼逢夜雨。然而，我認為……詳見下一頁

9月7日

資深股評人陳永陸於電台節目中表示：「比亞迪 （01211） 列口低開後，如果股神仲覺得有錢賺，都係繼續沽的話，好似上次佢手上沽跟中石油 （00857） 一樣，一次分幾段完全沽清，對後市係好嘅，但短期壓力一定好差。上一次低位是200至210元，是比較大的支持（位），如穿左難保試試3月份低位，190至170元水平。點都好喇，股神沽到平均價，若上高和下低沽清的話，要200元以下先沽得清，都賺好多喇，但我認為一次過沽清後，對比亞迪股價反而有幫助。」

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9月5日

上周市場焦點全集中在美國財金官員的「強鷹」加息言論，美股三大指數應聲急跌。

之前我已跟大家多次提過，對於聯儲局「偏鴿」的加息手段不要過於樂觀，原因是目前美國甚至於世界的通脹，根本不是加息可以直接將之壓下，只能間接曲綫地去減輕壓力，成效明顯是事倍功半……詳見下一頁
8月29日

中國上月經濟增長表現不似預期，製造業活動出乎意料重現收縮，因而促使國務院宣布落實多項穩定經濟政策，而且再進一步實施19項接續政策，港股上周四也應聲大幅反彈，不過，市場普偏對今次重拳救市的看法不一，而主流意見對救市成效存疑…………詳見下一頁

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

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