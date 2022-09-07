  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陸叔講大市】陳永陸：股神巴菲特沽清比亞迪對後市有幫助（不斷更新）

財金猛人追蹤 13:33 2022/09/07

分享：

分享：

一文看清資深股評人陳永陸對中外大市點評：

    點擊圖片放大
    +2

9月7日

資深股評人陳永陸於電台節目中表示：「比亞迪 （01211） 列口低開後，如果股神仲覺得有錢賺，都係繼續沽的話，好似上次佢手上沽跟中石油 （00857） 一樣，一次分幾段完全沽清，對後市係好嘅，但短期壓力一定好差。上一次低位是200至210元，是比較大的支持（位），如穿左難保試試3月份低位，190至170元水平。點都好喇，股神沽到平均價，若上高和下低沽清的話，要200元以下先沽得清，都賺好多喇，但我認為一次過沽清後，對比亞迪股價反而有幫助。」

    點擊圖片放大

9月5日

上周市場焦點全集中在美國財金官員的「強鷹」加息言論，美股三大指數應聲急跌。

之前我已跟大家多次提過，對於聯儲局「偏鴿」的加息手段不要過於樂觀，原因是目前美國甚至於世界的通脹，根本不是加息可以直接將之壓下，只能間接曲綫地去減輕壓力，成效明顯是事倍功半……詳見下一頁
8月29日

中國上月經濟增長表現不似預期，製造業活動出乎意料重現收縮，因而促使國務院宣布落實多項穩定經濟政策，而且再進一步實施19項接續政策，港股上周四也應聲大幅反彈，不過，市場普偏對今次重拳救市的看法不一，而主流意見對救市成效存疑…………詳見下一頁

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

最新專欄文章

【星級名家】曾淵滄：航運周期未完 業績向好反而跌（一文盡覽不斷更新）
今日
【星級名家】曾淵滄：航運周期未完 業績向好反而跌（一文盡覽不斷更新）
【市場機遇】基金經理：三大板塊可關注
2022/09/06
【市場機遇】基金經理：三大板塊可關注
【星級分析師】任澤平：中國人口的十大形勢及應對（不斷更新）
2022/09/01
【星級分析師】任澤平：中國人口的十大形勢及應對（不斷更新）
【能源危機】百年一遇旱災？光銀林樵基：歐洲經濟前景黯淡
2022/08/27
【能源危機】百年一遇旱災？光銀林樵基：歐洲經濟前景黯淡
【衰退危與機】歐元跌破平價綫 沈建光料歐洲滑向衰退（第四版）
2022/08/27
【衰退危與機】歐元跌破平價綫 沈建光料歐洲滑向衰退（第四版）
港股 經濟 指數 通脹 美國聯儲局 加息 陳永陸

下一篇文章

【經濟輪流轉】內房股已非首選 瀚亞黃嘉權：着眼電動車長期投資機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版