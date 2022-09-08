【中美角力】美國限對華出口高端GPU芯片 影響有多大？

中美之間的摩擦仍在繼續，芯片行業繼續成為磨心之一。8月31日，美國芯片巨頭英偉達發布公告稱，美國政府於8月26日對公司向中國（包括香港在內）和俄羅斯出口高端GPU芯片加強限制。未來公司向中國客戶出口A100和H100芯片需獲得美國政府許可，該指令將適用於未來英偉達推出的峰值性能及接口性能大致相當/等於/優於A100的芯片及相關系統。

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此外，據路透社消息，另一公司超威半導體公司（AMD）的MI250芯片對中國出口亦將受限，不過MI100可能不在今次限制範圍之中。值得一提的是，目前中國國產的通用圖形處理器（GPGPU）企業，與這些國際巨頭的技術存在一定差距，當前國產化率不足5%。

英偉達：第三季營收或少4億美元

8月31日英偉達公告稱，本次許可要求主要為避免產品流向中國軍方市場，但由於所有中國區客戶采購均需獲得許可，未來供應鏈安全或存在較大風險。

公司預計3Q22面向中國區的相關產品營收約4億美元（占預計總營收的7%）。9月1日再次公告，經與美國政府交涉，為滿足H100開發需求，美國政府已授權其出口、再出口以及國內轉讓；授權公司在2023年3月1日前為A100美國客戶提供必要的出口支持；授權公司在2023年9月1日前通過香港公司進行A100和H100訂單交付和物流發貨。授權意在給英偉達緩釋期，使其現有訂單交付以及產品研發實現平穩過渡，並非管控放松。

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