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【滙率保衛戰】人幣續貶值 華泰證券：破「7」又如何 更重要的是......

研究報告 08:10 2022/09/08

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在美元持續走強的同時，人民幣持續逼近「7」的心理關口。雖然內地日前下調金融機構外匯存款準備金率，但人民幣貶值未見停息。華泰證券認為，即使本輪人民幣貶值，順勢破「7」，亦不用太擔心，又料人民幣兌美元本輪最多或跌至7.2水平。

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中國人民銀行於9月5日表示，為提升金融機構外匯資金運用能力，決定自本月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即由8%下調至6%。

美元走強為主因

8月12日以來，美元指數累計上漲4.7%，而在岸人民幣兌美元匯率僅貶值2.9%，同期人民幣兌一籃子貨幣的CFETS指數反而微升0.1%。華泰證券認為，從基本面角度看，近期美元走強是美國貿易條件改善、以及全球衰退預期下避險情緒升溫的共同結果。由於高科技產品、以及能源佔美國出口的比例較高，2020年疫情爆發後、尤其是俄烏衝突升級以來，美國貿易條件明顯改善，在一定程度上推動美元匯率走強。雖然近期中國內需偏弱，但從貿易條件看，中國貿易條件惡化的幅度明顯不及歐洲、日本、韓國等其他製造業大國，人民幣未必比歐元、英鎊、日圓更有貶值基礎。由此，人民幣兌一籃子貨幣的匯率指數保持基本穩定。

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撰文 : 林斯凱 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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