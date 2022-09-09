【iPhone14】蘋果放棄低端款 華為旗艦爭市場（第二版）

9月8日蘋果將舉行秋季新品發布會，iPhone14系列將正式亮相。一眾國內手機品牌自然不會坐以待斃，紛紛推出新旗艦手機迎戰，華為更推出鴻蒙升級為手機注入新活力，誓要在手機市場上分一杯羹。投資者可留意手機相關股票，例如瑞聲科技 （02018） 、舜宇光學科技 （02382） 。

專訪曾淵滄 授逆市分散投資法【下一頁】

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調查公司Counterpoint於9月1日公布高端智能手機調查結果，指全球高端智能手機市場（批發價400美元及以上）平均售價按年增長8%，達780美元（約6084港元）。主要由於1,000美元及以上價的銷售額按年上升94%所引致。

在銷售額方面，高端市場連續第九個季度跑贏全球智能手機市場，可以說手機市場的蓬勃發展，是受到高端市場所拉動。其中，蘋果佔據了高端智能手機市場57%的銷量，第二名是三星佔19%，vivo則首次超越OPPO，佔4%，成為第三大高端智能手機品牌。

緊隨其後的，是佔4%的OPPO、佔4%的小米，佔3%的華為，其他公司則共佔市場9%。

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蘋果放棄低端款

蘋果於近日推出新款iPhone，勢必衝擊市場。其定價一如以往進取，最高階的iPhone 14 Pro Max，根據不同容量，價錢由9,399至13,599元不等。今次蘋果將會推出四款不同規格的電話，分別為iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。

蘋果今次拋棄了低端的Mini型號，將其換成更為高端的iPhone 14 Plus，還推出了與華為「北鬥衛星通信技術」類似的「衛星SOS緊急聯絡功能」。在旗艦上各自加入尖端技術。

在科技的趨勢走向上，手機會不停追求更強的屏幕、相機以滿足不同的消費者，手機設備相關業務的公司前景利好，投資者可留意舜宇光學科技，其是中國主要智慧型手機品牌的供應商，客戶包括小米和華為。

旗艦手機搶市場

旗艦手機在銷售額方面遙遙領先整體市場，成為了各大廠商的必爭之地。華為在9月6日發布最新的Mate50系列，並公布了鴻蒙Harmony OS3升級時間表，其中就包括榮耀的一系列舊機型。

為了提升手機競爭力，廠商們都會全力提升各自的軟硬件，包括屏幕、相機、續航能力等。Mate50配備了6.7吋FHD+的90Hz平面AMOLED，前置鏡頭1,300像素，部份型號採用了華為自研的崑崙玻璃，其號稱抗摔能力提升到過去十倍。

Mate50系列也是首批支援北斗衛星訊息的消費級手機，在收不到地面訊號的情況下，也能發送（但不可接收）衛星訊息和定位資訊，並可一鍵生成軌跡，方便他人實施救援。

國際數據資訊（International Data Corporation，IDC）中國高級分析師郭天翔指出，mate 50系列熱度很高，預定多。華為在高端市場的品牌力很強，尤其是之前2代的Mate用戶差不多到了換機周期，可能對蘋果在高端市場的優勢地位產生一定衝擊。

IDC數據顯示，在手機消費整體遇冷的背景下，今年上半年折疊屏手機出貨量同比增長70%，超過110萬部，逆勢增長且增速較快。

對此，郭天翔認為，折疊屏作為目前可以與蘋果展開差異化競爭的產品，有望獲得國內高端手機品牌青睞。未來如果技術更成熟、成本進一步下降，相信也會有更多消費者選擇折疊屏。目前來看，折疊屏還存在整機重量和厚度較大，屏幕有折痕等問題。

郭天翔說：「預計未來國內各大手機廠商在高端化路線的投入將繼續加大，包括對產品力、服務、渠道、自身品牌形像的投入等。此外國內手機廠商還應以手機為核心，結合其他多終端形態，深度捆綁自身用戶，形成品牌『護城河』。同時打通多種終端，建立完整的生態鏈，並在軟件方面謀求更多發展。從量變積累質變，才有望真正站穩高端市場。」

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Google手機10月登場

Google將於美國東部時間10月6日上午10點（北京時間10月7日晚上10點），在紐約舉辦秋季硬件產品線下發布會，Pixel7、Pixel7Pro手機以及首款智能手表PixelWatch都會亮相。

發布會亦會推出新款Nest產品。據悉，Nest產品家族涵蓋了家用揚聲器、網絡產品、恆溫器、門鈴、安全攝像頭等一系列產品。

vivo旗艦4月底推出

vivo在4月25日推出vivo X80、vivo X80 Pro等旗艦機，其中X80 Pro配備了一塊三星2KE5超感自由屏，支持120Hz屏幕刷新率；支持大面積超聲波指紋解鎖；搭載自研芯片V1+；搭載vivo與蔡司聯合研發的光學鏡頭。X80 Pro（256gb）售8998港元。

Counterpoint報告顯示，2022年第二季度中國高端智能手機份額前三位分別為蘋果（46%）、vivo（13%）、華為（11%）。其中vivo銷量同比增長91%，份額從6%提升至13%，取代華為首次在中國高端市場名列第二位。

小米下半年推出次旗艦

小米在年初推出了旗艦小米12Pro，採用6.73吋AMOLED2K屏幕，相機部分用上50MP廣角+50MP超廣角+50MP遠攝鏡頭。步入下半年，按照慣例小米將推出低價版次旗艦T系列，料小米12T系列將在九月發布。

（不斷更新）

報告來源：Counterpoint

編輯：陳文政

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