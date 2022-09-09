【環球趨勢】景順Kristina Hooper：值得關注的七大議題

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper，先後在7月估中聯儲局會加息0.75厘，以及在8月估中中國人民銀行降低借貸相關利率，而面對本月先後有加、歐、英、日、美等主要央行議息，以至英國新首相等的「多事之秋」，Kristina建議大家密切關注以下七大議題。

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在環球市場之中，Kristina認為現時要密切關注的七大議題，包括：

歐洲對切斷天然氣供應的應對

歐洲央行會議

新任英國首相及英鎊

中國刺激措施

日圓

加拿大央行的決定

銅價

對於歐洲正對的這場危機，有可能造成更多的政治分歧，從而導致歐洲持續支持烏克蘭的舉動備受質疑（上述七大關注點的詳述，請點擊圖片大）。此外......

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