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【環球趨勢】景順Kristina Hooper：現值得關注的七大議題

財金猛人追蹤 08:17 2022/09/10

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景順首席環球市場策略師Kristina Hooper，先後在7月估中聯儲局會加息0.75厘，以及在8月估中中國人民銀行降低借貸相關利率，而面對本月先後有加、歐、英、日、美等主要央行議息，以至英國新首相等的「多事之秋」，Kristina建議大家密切關注以下七大議題。

    點擊圖片放大
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在環球市場之中，Kristina認為現時要密切關注的七大議題，包括：

  • 歐洲對切斷天然氣供應的應對
  • 歐洲央行會議
  • 新任英國首相及英鎊
  • 中國刺激措施
  • 日圓
  • 加拿大央行的決定
  • 銅價

對於歐洲正對的這場危機，有可能造成更多的政治分歧，從而導致歐洲持續支持烏克蘭的舉動備受質疑（上述七大關注點的詳述，請點擊圖片大）。此外......

    點擊圖片放大
    +3
    +2

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席全球市場策略師

欄名 : 財金猛人追蹤

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