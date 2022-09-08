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【消費股趨勢】港股業績尋寶 花旗2條主綫揀首選股（第二版）

研究報告 16:56 2022/09/08

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港股業績期塵埃落定，大行繼續從中報篩選優質股份。花旗指出，縱使近期內地消費數據會繼續波動，但投資者仍可循2條主綫揀選消費股，包括受惠產品高端化的必需消費品，及具備其獨特優勢應對內地消費復甦的的非必需消費品。

雖然上半年內地經濟狀況嚴苛，但花旗提到不少快速消費品，諸如啤酒、奶類、飲料、即食麵等，產品高端化的趨勢持續，打消了市場因宏觀環境轉差，對居民消費降級的憂慮。該行估計，內地「消費兩極化」，即高端消費品及大眾消費品同時增長的情況將會繼續，又預期食品飲料類的高端化會加速，而受惠的龍頭股將可獲投資者提升估值。相關的花旗首選股包括華潤啤酒 （00291）

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以及蒙牛乳業 （02319）

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至於非必需消費品，花旗估計在7至8月享受防疫限制放寬帶來的紅利後，第四季的內地消費表現又要面臨波動，一來疫情反憂，二來期內以「雙十二」為主的促銷活動會扭曲月度數據的表現。盡管如此，花旗仍看好受惠內地重啟的消費股，包括：

高股息、估值吸引的滔搏 （06110）

成本彈性佳、管理層執行力強的李寧 （02331）

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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宏觀分析 市場動向 大行報告 經濟數據表現 滔搏（06110） 港股 海底撈（06862） 李寧（02331） 周大福（01929） 華潤啤酒（00291）

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