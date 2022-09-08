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【人民幣兌貶值】人民幣穿7算添壓  對股市壓力有限

研究報告 08:13 2022/09/08

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近期人民幣滙價持續走低，兌美元進一步逼近「7算」。本周一人行宣布下調外滙款準備金率，以紓緩人民幣滙價壓力。有分析認為不排除人民幣穿7算的風險，惟據以往經驗，人民幣貶值，對股市的壓力有限。

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上次人民幣見7算已是兩年前

周三人民幣兌美元滙價低見6.97，為兩年來低位。上次人民幣兌美元見「7算」已是2020年7月。

人民幣滙價連日跨步走貶，兌美元朝向7靠攏之際，中國人民銀行於周一出手下調外滙存款準備金率，為年內第二次下調。人行宣布，為提升金融機構外滙資金運用能力，自今年9月15日起，下調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，即外滙存款準備金率由現行8%下調至6%。

「美緊中鬆」美元走強 令人幣添壓 

美國儲局持續加息，加上美國經濟復甦，令美元走強。其他主要貨幣兌美元滙價紛跌至多年來低位，這亦令人民幣兌美元滙價添壓。

另方面，今年以來，中美經濟和通脹周期錯位導致政策周期錯配，亦推動人民幣對美元匯率持續貶值。「美緊中鬆」的貨幣政策態勢年內仍將延續，人民幣對美元匯率的貶值壓力還未完全釋放。如果後續內地疫情或者房企違約風險繼續蔓延，不排除美元兌人民幣突破7.0的可能。

 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路找

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