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補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策

國際 21:00 2022/09/07

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全球暖化令天氣愈來愈熱，身處香港的話可能不察覺，現在已是秋天時份，再過一至兩個月便開始進入冬季，這亦意味歐洲冬季能源危機進入倒數。剩下的緩衝時間已經不多了，卻依舊看不到歐洲有何妥善對策。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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