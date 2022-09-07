補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策 國際 21:00 2022/09/07 分享： 分享： 全球暖化令天氣愈來愈熱，身處香港的話可能不察覺，現在已是秋天時份，再過一至兩個月便開始進入冬季，這亦意味歐洲冬季能源危機進入倒數。剩下的緩衝時間已經不多了，卻依舊看不到歐洲有何妥善對策。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 2022/09/06 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 2022/09/05 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 2022/09/04 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 2022/09/01 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 2022/09/02 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 你可能感興趣 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 20:30 2022/09/06 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 20:27 2022/09/05 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 22:30 2022/09/04 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 最新專欄文章 國金札記 - 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 今日 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 2022/09/06 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 國金札記 - 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 2022/09/06 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 2022/09/05 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 國金札記 - 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 2022/09/05 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 能源危機 歐洲 補貼 石油 天然氣 經濟