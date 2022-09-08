干預只說不做 日圓跌勢難止

歐洲及加拿大央行分別今日及昨日開會議息前，市場對全球央行繼續急加息遏通脹預期升温，推升美滙指數衝越並企穩110關。日圓兌美元相對連日急瀉，昨午跌穿144.3再創24年新低（圖一），令投資界緊盯日本央行

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