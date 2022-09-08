干預只說不做 日圓跌勢難止 財金專欄 2022/09/08 分享： 分享： 歐洲及加拿大央行分別今日及昨日開會議息前，市場對全球央行繼續急加息遏通脹預期升温，推升美滙指數衝越並企穩110關。日圓兌美元相對連日急瀉，昨午跌穿144.3再創24年新低（圖一），令投資界緊盯日本央行 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 英歐庫房大開 急加息仍貶值 2022/09/07 英歐庫房大開 急加息仍貶值 透視中港美 - 股神高價沽貨 比亞迪快築底？ 2022/09/06 股神高價沽貨 比亞迪快築底？ 透視中港美 - 美就業強勁 股市續探底 2022/09/05 美就業強勁 股市續探底 透視中港美 - 從騰訊縮投資 看獨角獸墮後 2022/09/03 從騰訊縮投資 看獨角獸墮後 透視中港美 - 股民表錯情 即吃眼前虧 2022/09/02 股民表錯情 即吃眼前虧 經濟 港股 美元 人民幣 通脹 日本 加息 貨幣政策 美滙 日圓