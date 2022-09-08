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房產穩步復甦 越秀重拾增長

財金專欄 2022/09/08

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越秀地產（00123）以大灣區為基地的內房股，同時佈局長三角，大股東是廣州國資委和廣州地鐵集團，以今年上半年收入計算排內房第八，以盈利計算則排第十二。要留意的是，大部分內房股股價低迷，但其股價反而創近

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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