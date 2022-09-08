房產穩步復甦 越秀重拾增長 財金專欄 2022/09/08 分享： 分享： 越秀地產（00123）以大灣區為基地的內房股，同時佈局長三角，大股東是廣州國資委和廣州地鐵集團，以今年上半年收入計算排內房第八，以盈利計算則排第十二。要留意的是，大部分內房股股價低迷，但其股價反而創近 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【7.0左右大局】人仔見7可回氣 恒指守190等反彈（第四版） 2022/09/07 【7.0左右大局】人仔見7可回氣 恒指守190等反彈（第四版） 中字股實力談 - 中央刺激經濟 房策不會缺席 2022/09/07 中央刺激經濟 房策不會缺席 中字股實力談 - 【人仔7.0】中央降準阻貶值 歷史如重現恒指重返220？（第三版） 2022/09/06 【人仔7.0】中央降準阻貶值 歷史如重現恒指重返220？（第三版） 中字股實力談 - 預測股息8.8厘 工行確實吸引 2022/09/06 預測股息8.8厘 工行確實吸引 中字股實力談 - 【7.0在望】人行出手撐人仔 恒指弱難守190（第五版） 2022/09/05 【7.0在望】人行出手撐人仔 恒指弱難守190（第五版） 市帳率 市盈率 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 國企內房股 港股 銷售 人民幣 大灣區