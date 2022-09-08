曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股 財金專欄 2022/09/08 分享： 分享： 資深股評人曾淵滄在接受本報專訪時表示，對港股後市採取審慎看好的態度，認為在逆市下，應採取分散投資法，適度投資三大類型股份，包括派息穩定的收息股、科網龍頭和周期股。 曾淵滄認為，在逆市之下，投資者要做好風 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩 2022/09/07 施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩 中金：中國下半年出口增速放緩 2022/09/06 中金：中國下半年出口增速放緩 保德信：發達國債市消化大幅加息預期 2022/09/02 保德信：發達國債市消化大幅加息預期 專訪 - 建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000 2022/09/01 建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000 道富環球：美元走強拖累亞洲債券 2022/08/31 道富環球：美元走強拖累亞洲債券 中國 經濟 香港 港股 通脹 加息 拜登 美國聯儲局 騰訊 阿里巴巴