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曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股

財金專欄 2022/09/08

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資深股評人曾淵滄在接受本報專訪時表示，對港股後市採取審慎看好的態度，認為在逆市下，應採取分散投資法，適度投資三大類型股份，包括派息穩定的收息股、科網龍頭和周期股。

曾淵滄認為，在逆市之下，投資者要做好風

...

撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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