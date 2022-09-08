曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股

資深股評人曾淵滄在接受本報專訪時表示，對港股後市採取審慎看好的態度，認為在逆市下，應採取分散投資法，適度投資三大類型股份，包括派息穩定的收息股、科網龍頭和周期股。

曾淵滄認為，在逆市之下，投資者要做好風

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