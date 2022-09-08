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馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍

財金專欄 2022/09/08

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馬會董事局選舉今天投票，20年來首次出現競爭，8人爭7個席位，鄉議局主席兼行會成員劉業強，對戰馬會副主席利子厚推薦的7人名單。多位馬會中人指，現任董事手握不少授權票（proxy），料劉業強難突圍。

「馬

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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