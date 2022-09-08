馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍 財金專欄 2022/09/08 分享： 分享： 馬會董事局選舉今天投票，20年來首次出現競爭，8人爭7個席位，鄉議局主席兼行會成員劉業強，對戰馬會副主席利子厚推薦的7人名單。多位馬會中人指，現任董事手握不少授權票（proxy），料劉業強難突圍。 「馬 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟 2022/09/07 夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟 有政戲 - 內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通 2022/09/06 內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通 有政戲 - 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？ 2022/09/05 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？ 有政戲 - 11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風 2022/09/02 11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風 有政戲 - 李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果 2022/09/01 李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果 選舉 陳茂波 馬會 鄧炳強 陳智思 廖長江 劉業強 陳國基 陳南祿 利子厚