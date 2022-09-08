防疫又從嚴 大盤添新壓

中共二十大會期臨近，5年一次的維穩周期啓動，與往年不同之處，是在維經濟之穩、社會之穩以外，今年更重要任務是疫情維穩，可謂牽一髮而動全局。

自6月始「穩大盤」，夏末秋初疫情再起，從南到北多個城市重新出現散

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