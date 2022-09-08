防疫又從嚴 大盤添新壓 財金專欄 2022/09/08 分享： 分享： 中共二十大會期臨近，5年一次的維穩周期啓動，與往年不同之處，是在維經濟之穩、社會之穩以外，今年更重要任務是疫情維穩，可謂牽一髮而動全局。 自6月始「穩大盤」，夏末秋初疫情再起，從南到北多個城市重新出現散 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 京麥當勞聘退休者 專家籲改革退休制 2022/09/07 京麥當勞聘退休者 專家籲改革退休制 國情知聞 - 月餅「瘦身令」 直到二十大前夕 2022/09/06 月餅「瘦身令」 直到二十大前夕 國情知聞 - 找經濟新動能 地方八仙過海 2022/09/05 找經濟新動能 地方八仙過海 國情知聞 - 人行幣策 着重穩定物價 2022/09/03 人行幣策 着重穩定物價 國情知聞 - 消費復甦開局 電商打法翻新 2022/09/02 消費復甦開局 電商打法翻新 疫情 中國 經濟 北京 GDP 上海 交通 航空 鐵路 成都