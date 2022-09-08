歐補貼抗能源荒 凸顯束手無策

全球暖化令天氣愈來愈熱，身處香港的話可能不察覺現在已是秋天，再過一至兩個月便開始進入冬季，亦意味歐洲冬季能源危機進入倒數。剩下的緩衝時間已經不多，卻依舊看不到歐洲有何妥善對策。

歐洲不是沒有動作，各國已

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