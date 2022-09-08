歐補貼抗能源荒 凸顯束手無策 財金專欄 2022/09/08 分享： 分享： 全球暖化令天氣愈來愈熱，身處香港的話可能不察覺現在已是秋天，再過一至兩個月便開始進入冬季，亦意味歐洲冬季能源危機進入倒數。剩下的緩衝時間已經不多，卻依舊看不到歐洲有何妥善對策。 歐洲不是沒有動作，各國已 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策 2022/09/07 補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策 國金札記 - 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 2022/09/07 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 2022/09/06 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 國金札記 - 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 2022/09/06 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 2022/09/05 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 美國 歐洲 俄羅斯 德國 法國 石油 補貼 天氣 電力 天然氣