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【市場展望】內地經濟增長具韌性 楊德龍：短期破7不影響人幣長期表現（第二版）

研究報告 15:27 2022/09/08

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8月內地經濟逐步走向復甦，人行沒有跟隨美國聯儲局進行加息縮表，而是採取降息措施，將1、5年期的LPR利率進行下調，以支持經濟復甦。就中、長期而言，前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，中國經濟增長具有韌性，這是中國資產投資吸引力的重要支撐。

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自年初起，俄烏衝突引發地風險，美元開展了升值周期，美元升值對人民幣短期走勢形成影響。近期人民幣貶值幅度大，截至9月8日止美元兌人民幣報6.96。不過，楊德龍認為：「人民幣貶值幅度較大，但是仍然低於美元指數上升的幅度，也低於其他主要貨幣的貶值幅度，雖然短期走勢承壓，但是中長期的走勢應該是比較穩定的。」

對於人民幣短期會否破「7」，他直言，

這一次即使短期破「7」，也不會影響到人民幣長期的表現，因8月份外資仍然是持續流入中國的股市和債市，說明人民幣資產依然具有比較大的吸引力。

總括而言，楊德龍認為8月份經濟仍然是在復甦的過程中，但是複甦的力度並不大，這也使得央行沒有跟隨美聯儲進行加息縮表，而是採取降息的措施。從經濟轉型角度看，楊德龍料有兩類版塊能受益經濟轉型&hellip；&hellip；

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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