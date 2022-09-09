【人幣趨勢】管濤：平常心看待人民幣滙率（第二版）

人民幣滙率「破七」在即，掀起市場波瀾，擔心外滙形勢失控引發資本外流。中銀證券全球首席經濟學家管濤大派定心丸，直言現時中國具有更強的抵御資本流動和滙率波動衝擊的信心和底氣，籲投資者平常心看待。

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專訪曾淵滄 授逆市分散投資法【下一頁】

美國保持加息抑通脹步伐，美元保持強勢，令人民幣滙率受壓。今年3月份以來，人民幣匯率從6.30一路震盪走低，到9月2日跌破6.90，六個月累計下跌近9%，

管濤說：「今年所遭遇的人民幣滙率下修調整，早在2018年就經歷過，不足為奇。」

當時，經歷了2015年「811滙改」初期的高烈度衝擊後，人民幣滙率於2017年止跌回升。當年，人民幣不僅沒有破7，反而升值6%以上，外滙儲備也沒有破3萬億美元，反而增加1,294億美元。2018年初，人民幣延續升值走勢，一季度又漲了近4%，升破6.3比1。但4月份以後，隨著美元指數反彈和經貿摩擦升級，人民幣震蕩下跌，到10月底跌破6.90，七個月累計下跌近10%。

分析滙率走勢時，管濤會從銀行結售滙差額入手。2018年4至10月份，銀行結售滙累計順差70億美元，反映人民幣貶值時銀行錄得淨買入。

至於本年走勢，3、4月份，人民幣從6.30跌至6.5時代，銀行結售滙連續兩個月較大順差，順差合計423億美元，按年增長1.41倍，前兩個月合計順差84億美元，按年下降89.5%。同期，銀行代客收滙結滙率均值為58.4%，較2020年6月至2022年2月（升值期間）均值跳升4.5個百分點。

5至7月份，人民幣滙率繼續走弱，從6.5進入6.7時代，銀行結售滙除5月份40億美元少量逆差外，6、7月份繼續順差，3個月累計順差42億美元，仍屬於基本平衡、略有盈餘。這顯示市場主體趨於理性，「低買高賣」的槓桿調節作用正常發揮。

（不斷更新）

報告來源：憑瀾觀濤

編輯：陳文政



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