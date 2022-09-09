【中美審計協議】瑞士百達陳東：中概股若完全不受影響 屬天真想法

中美兩國在8月26日宣布簽署審計監管合作協議，該協議將允許美國監管機構檢查在美國上市的中概股審計底稿。不過，雙方的措辭有所不同，市場仍關注兩國今後如何協商，具體執行該協議將成為焦點。

對此，瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「中美兩國宣布簽署審計監管合作協議，目前來看，我們對此持謹慎樂觀的態度，像美國美方自己所講的，雖然現在初步達成這麼一個協定，但這個協定未來在執行的過程中，雙方是否滿意現在還不確定，只能說邊走邊看。」

如果放到中美之間目前的緊張關係大背景來看的話，實際上對於這些中資企業在美國上市的長期的前景來看仍然還有很大變數。雖然現在達成了一個協議，中概股在2024年之前退市的概率下降，但是放到更長遠的角度來看的話，這種協議是不是能夠維持下去，是一個問題。

他指出，這背後仍有中美兩國的政治角力問題，因為中美審計方法不同並不是最新的事，只是過去並沒有被提出而已。如果投資者仍認為中國企業能像過去一樣，在美國融資完全不受影響，他認為這是比較天真的想法。

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