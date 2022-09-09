【中美審計協議】瑞士百達陳東：若認為中概股完全不受影響 是天真的想法

中美兩國在8月26日宣布簽署審計監管合作協議，該協議將允許美國監管機構檢查在美國上市的中概股審計底稿。不過，雙方的措辭有所不同，市場仍關注兩國今後如何協商，具體執行該協議將成為焦點。

對此，瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「中美兩國宣布簽署審計監管合作協議，初步只能說是謹慎樂觀吧。因為像美國美方自己所講的，雖然達成現在初步達成這麼一個協定，但這個協定未來在執行的過程中，雙方是否滿意現在還不確定，只能說邊走邊看。」

如果放到中美之間目前的緊張關係大背景來看的話，雖然現在達成了一個協議，中概股在2024年之前退市的概率下降，但是放到更長遠的角度來看的話，這種協議是不是能夠維持下去，是一個問題。

他指出，這背後仍有中美兩國的政治角力問題，因為中美審計方法不同並不是最新的事，只是過去並沒有被提出而已。

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