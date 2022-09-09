卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 國際 16:13 2022/09/09 分享： 分享： 英國深陷高通脹困境，卓慧思（Liz Truss）就任首相後，如何處理經濟危機勢成她首份考卷。她表明將兌現低稅收承諾，提出計劃減稅及促進經濟增長，並將處理能源供應方面的長期問題。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 卓慧思：2500鎊能源上限凍結兩年 400億鎊確保能源業流動性（第三版） 2022/09/08 卓慧思：2500鎊能源上限凍結兩年 400億鎊確保能源業流動性（第三版） 歐盟擬設俄氣價格上限 普京威脅全面斷供能源 2022/09/08 歐盟擬設俄氣價格上限 普京威脅全面斷供能源 卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2% 2022/09/07 卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2% 英國通脹加劇 消費者支出增幅放緩至近1年半新低 2022/09/06 英國通脹加劇 消費者支出增幅放緩至近1年半新低 【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版） 2022/09/05 【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版） 你可能感興趣 卓慧思：2500鎊能源上限凍結兩年 400億鎊確保能源業流動性（第三版） 19:56 2022/09/08 卓慧思：2500鎊能源上限凍結兩年 400億鎊確保能源業流動性（第三版） 歐盟擬設俄氣價格上限 普京威脅全面斷供能源 10:52 2022/09/08 歐盟擬設俄氣價格上限 普京威脅全面斷供能源 卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2% 17:04 2022/09/07 卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2% 最新專欄文章 戈爾巴喬夫對普京 抱希望還是絕望？ 2022/09/03 戈爾巴喬夫對普京 抱希望還是絕望？ 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 2022/09/02 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？ 2022/08/27 卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？ 卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續 2022/08/26 卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續 核威懾虛張聲勢 美蘇冷戰捉心理 2022/08/20 核威懾虛張聲勢 美蘇冷戰捉心理 經濟 經濟衰退 財政政策 能源危機 能源供應 卓慧思 減稅 英國 英國保守黨 通脹