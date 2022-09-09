  • 29°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 01:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

富達：Tesla ESG評級為何一般？

財金專欄 2022/09/09

分享：

分享：

ESG評級可能是當今金融業中最少被審視但卻最具影響力的部分，該評級不但主導ESG基金持股，同時也可引導投資方向。不過，有時過分單一ESG評級框架，也可能產生謬誤，特斯拉便是一個活生生的例子，投資者要留

...

撰文 : 王芳 富達國際可持續投資總監

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

專訪 - 曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股
2022/09/08
曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股
施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩
2022/09/07
施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩
中金：中國下半年出口增速放緩
2022/09/06
中金：中國下半年出口增速放緩
保德信：發達國債市消化大幅加息預期
2022/09/02
保德信：發達國債市消化大幅加息預期
專訪 - 建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000
2022/09/01
建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000
銷售 金融 基金 電動車 ESG Tesla 勞工權益 富達 可持續發展

上一篇文章

中國移動 上補裂口

下一篇文章

跌到慌 意茫茫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版