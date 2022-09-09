富達：Tesla ESG評級為何一般？

ESG評級可能是當今金融業中最少被審視但卻最具影響力的部分，該評級不但主導ESG基金持股，同時也可引導投資方向。不過，有時過分單一ESG評級框架，也可能產生謬誤，特斯拉便是一個活生生的例子，投資者要留

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