富達：Tesla ESG評級為何一般？ 財金專欄 2022/09/09 分享： 分享： ESG評級可能是當今金融業中最少被審視但卻最具影響力的部分，該評級不但主導ESG基金持股，同時也可引導投資方向。不過，有時過分單一ESG評級框架，也可能產生謬誤，特斯拉便是一個活生生的例子，投資者要留 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 王芳 富達國際可持續投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股 2022/09/08 曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股 施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩 2022/09/07 施羅德Keith Wade：通脹要下降 經濟先放緩 中金：中國下半年出口增速放緩 2022/09/06 中金：中國下半年出口增速放緩 保德信：發達國債市消化大幅加息預期 2022/09/02 保德信：發達國債市消化大幅加息預期 專訪 - 建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000 2022/09/01 建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000 銷售 金融 基金 電動車 ESG Tesla 勞工權益 富達 可持續發展