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能源設備商 東氣好生意

財金專欄 2022/09/09

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東方電氣（01072）五連升，是近期表現最強勢股份，模擬組合買入一個月已有38%回報，其經營風電、太陽能、水電、核電、氫能、氣電、火電等清潔高效能源成套設備，為全球最大的能源設備研究開發製造基地。

東氣

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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