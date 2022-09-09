能源設備商 東氣好生意

東方電氣（01072）五連升，是近期表現最強勢股份，模擬組合買入一個月已有38%回報，其經營風電、太陽能、水電、核電、氫能、氣電、火電等清潔高效能源成套設備，為全球最大的能源設備研究開發製造基地。

東氣

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