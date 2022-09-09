能源設備商 東氣好生意 財金專欄 2022/09/09 分享： 分享： 東方電氣（01072）五連升，是近期表現最強勢股份，模擬組合買入一個月已有38%回報，其經營風電、太陽能、水電、核電、氫能、氣電、火電等清潔高效能源成套設備，為全球最大的能源設備研究開發製造基地。 東氣 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【等待反攻】油價挫美滙軟 港股超賣等好友集結號（第四版） 2022/09/08 【等待反攻】油價挫美滙軟 港股超賣等好友集結號（第四版） 中字股實力談 - 房產穩步復甦 越秀重拾增長 2022/09/08 房產穩步復甦 越秀重拾增長 中字股實力談 - 【7.0左右大局】人仔見7可回氣 恒指守190等反彈（第四版） 2022/09/07 【7.0左右大局】人仔見7可回氣 恒指守190等反彈（第四版） 中字股實力談 - 中央刺激經濟 房策不會缺席 2022/09/07 中央刺激經濟 房策不會缺席 中字股實力談 - 【人仔7.0】中央降準阻貶值 歷史如重現恒指重返220？（第三版） 2022/09/06 【人仔7.0】中央降準阻貶值 歷史如重現恒指重返220？（第三版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 電力設備股 中國 銷售 服務 人民幣 產品 貿易