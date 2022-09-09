騰訊股東搬倉 毋須過分解讀 財金專欄 2022/09/09 分享： 分享： 美科技股納指隔夜急彈逾2%，惟大股東減持陰霾揮之不去，本港藍籌科技股表現未能跟上。騰訊（00700）南非大股東Naspers連環搬倉到御用紀錄高盛結算戶口，引發市場對部署加快減持憂慮，股價再度下試 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 干預只說不做 日圓跌勢難止 2022/09/08 干預只說不做 日圓跌勢難止 透視中港美 - 英歐庫房大開 急加息仍貶值 2022/09/07 英歐庫房大開 急加息仍貶值 透視中港美 - 股神高價沽貨 比亞迪快築底？ 2022/09/06 股神高價沽貨 比亞迪快築底？ 透視中港美 - 美就業強勁 股市續探底 2022/09/05 美就業強勁 股市續探底 透視中港美 - 從騰訊縮投資 看獨角獸墮後 2022/09/03 從騰訊縮投資 看獨角獸墮後 美國 歐洲 加息 騰訊 回購 減持 撈底 值博率 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700）