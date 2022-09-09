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騰訊股東搬倉 毋須過分解讀

財金專欄 2022/09/09

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美科技股納指隔夜急彈逾2%，惟大股東減持陰霾揮之不去，本港藍籌科技股表現未能跟上。騰訊（00700）南非大股東Naspers連環搬倉到御用紀錄高盛結算戶口，引發市場對部署加快減持憂慮，股價再度下試

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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