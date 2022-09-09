吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動 財金專欄 2022/09/09 分享： 分享： 無獨有偶，吳光正和唐英年兩位曾是特首候選人的商界重量級人物，不約而同在昨天發出強烈信息，希望香港早日通關。有商界則指，新加坡11月初的「金融科技節」，日期「撞正」香港金融科技周，擔心香港被搶客。 吳3重 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍 2022/09/08 馬會改選7人名單大熱 劉業強難突圍 有政戲 - 夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟 2022/09/07 夏寶龍南下 中央出手研谷澳門經濟 有政戲 - 內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通 2022/09/06 內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通 有政戲 - 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？ 2022/09/05 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？ 有政戲 - 11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風 2022/09/02 11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風 香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 金融 貿易 習近平 新加坡 唐英年 吳光正