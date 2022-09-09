吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動

無獨有偶，吳光正和唐英年兩位曾是特首候選人的商界重量級人物，不約而同在昨天發出強烈信息，希望香港早日通關。有商界則指，新加坡11月初的「金融科技節」，日期「撞正」香港金融科技周，擔心香港被搶客。

吳3重

...