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英超轉會開支破頂 漠視生活水平危機？

財金專欄 2022/09/09

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英國通脹高企，能源及食品價格持續升，不少民眾陷入生活水平危機，連年薪達4.5萬英鎊的中產階級都未能倖免，急需日前上任的新首相卓慧思出手應對。然而，對於活在同一屋簷下的英格蘭超級足球聯賽，過去3個月卻活

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撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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