英超轉會開支破頂 漠視生活水平危機？ 財金專欄 2022/09/09 分享： 分享： 英國通脹高企，能源及食品價格持續升，不少民眾陷入生活水平危機，連年薪達4.5萬英鎊的中產階級都未能倖免，急需日前上任的新首相卓慧思出手應對。然而，對於活在同一屋簷下的英格蘭超級足球聯賽，過去3個月卻活 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 2022/09/08 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 國金札記 - 歐補貼抗能源荒 凸顯束手無策 2022/09/08 歐補貼抗能源荒 凸顯束手無策 補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策 2022/09/07 補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策 國金札記 - 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 2022/09/07 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 2022/09/06 英國經濟隱患多 減稅治標不治本 英國 足球 英超 曼聯 英格蘭 車路士 英鎊