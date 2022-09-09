英超轉會開支破頂 漠視生活水平危機？

英國通脹高企，能源及食品價格持續升，不少民眾陷入生活水平危機，連年薪達4.5萬英鎊的中產階級都未能倖免，急需日前上任的新首相卓慧思出手應對。然而，對於活在同一屋簷下的英格蘭超級足球聯賽，過去3個月卻活

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