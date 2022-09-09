智慧型能源拓中外市場!

美股早一晚在弱市中出現報復式反彈，亞太股市周四普遍跟隨，日本和澳洲股市分別升逾兩巴仙及接近兩巴仙，南韓和東南亞股市均向上，不過，近期不跟美股走的中國內地股市略有回吐，上證指數跌十一點，港股亦跟隨向下，

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