智慧型能源拓中外市場! 財金專欄 02:30 2022/09/09 分享： 分享： 美股早一晚在弱市中出現報復式反彈，亞太股市周四普遍跟隨，日本和澳洲股市分別升逾兩巴仙及接近兩巴仙，南韓和東南亞股市均向上，不過，近期不跟美股走的中國內地股市略有回吐，上證指數跌十一點，港股亦跟隨向下， ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 商業房託如何保持派高息? 2022/09/07 商業房託如何保持派高息? 投資坐標 - 與巴菲特對著幹? 2022/09/06 與巴菲特對著幹? 投資坐標 - 雪茄屁股收高息待回暖! 2022/09/02 雪茄屁股收高息待回暖! 投資坐標 - 「毒化工」回吐低吸良機! 2022/08/31 「毒化工」回吐低吸良機! 投資坐標 - 中港股市不跟鮑SIR指揮棒? 2022/08/30 中港股市不跟鮑SIR指揮棒? 威勝控股（03393） 騰訊控股（00700） 華新手袋國際控股（02683） 招商局商業房託（01503） 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 美股 個股分析 港股 中國電力（02380）