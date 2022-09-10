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長汽高增長 國策促買車

財金專欄 2022/09/10

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長城汽車（02333）是中國最大的SUV和皮卡製造企業之一，目前品牌包括哈弗、魏牌、歐拉、坦克和長城皮卡，同時孵化全新獨立運營汽車科技公司沙龍機甲科技，以及與寶馬集團合資成立光束汽車。

長汽今年上半年收

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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