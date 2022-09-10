長汽高增長 國策促買車 財金專欄 2022/09/10 分享： 分享： 長城汽車（02333）是中國最大的SUV和皮卡製造企業之一，目前品牌包括哈弗、魏牌、歐拉、坦克和長城皮卡，同時孵化全新獨立運營汽車科技公司沙龍機甲科技，以及與寶馬集團合資成立光束汽車。 長汽今年上半年收 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【好友反攻】人仔急彈美滙軟 恒指下周衝二萬（第四版） 2022/09/09 【好友反攻】人仔急彈美滙軟 恒指下周衝二萬（第四版） 中字股實力談 - 能源設備商 東氣好生意 2022/09/09 能源設備商 東氣好生意 中字股實力談 - 【等待反攻】油價挫美滙軟 港股超賣等好友集結號（第四版） 2022/09/08 【等待反攻】油價挫美滙軟 港股超賣等好友集結號（第四版） 中字股實力談 - 房產穩步復甦 越秀重拾增長 2022/09/08 房產穩步復甦 越秀重拾增長 中字股實力談 - 【7.0左右大局】人仔見7可回氣 恒指守190等反彈（第四版） 2022/09/07 【7.0左右大局】人仔見7可回氣 恒指守190等反彈（第四版） 每股盈利 市帳率 市盈率 每股資產淨值 新能源汽車銷量 疫情 中國 經濟 指數 人民幣