長汽高增長 國策促買車

長城汽車（02333）是中國最大的SUV和皮卡製造企業之一，目前品牌包括哈弗、魏牌、歐拉、坦克和長城皮卡，同時孵化全新獨立運營汽車科技公司沙龍機甲科技，以及與寶馬集團合資成立光束汽車。

長汽今年上半年收

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