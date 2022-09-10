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銀行得新盤按揭 得天下

財金專欄 14:00 2022/09/10

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踏入加息周期，銀行陸續上調「封頂息」屬於大勢所趨，不過從中銀（02388）等都「留一手」，未有加新盤「封頂息」，反映銀行對按揭業務態度積極，有助減低對樓市衝擊。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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