銀行得新盤按揭 得天下 財金專欄 14:00 2022/09/10 分享： 分享： 踏入加息周期，銀行陸續上調「封頂息」屬於大勢所趨，不過從中銀（02388）等都「留一手」，未有加新盤「封頂息」，反映銀行對按揭業務態度積極，有助減低對樓市衝擊。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 資助房屋新招 拆解漸進式按揭 2022/01/13 資助房屋新招 拆解漸進式按揭 【首富供樓】美國樓價貴得離譜 馬雲蔡崇信入市也要造30年按揭？（第三版） 2022/01/20 【首富供樓】美國樓價貴得離譜 馬雲蔡崇信入市也要造30年按揭？（第三版） 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 2022/06/30 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 2022/07/03 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 銀行增優惠爭按揭 助穩定樓價 2022/08/17 銀行增優惠爭按揭 助穩定樓價 你可能感興趣 資助房屋新招 拆解漸進式按揭 01:00 2022/01/13 資助房屋新招 拆解漸進式按揭 【首富供樓】美國樓價貴得離譜 馬雲蔡崇信入市也要造30年按揭？（第三版） 17:00 2022/01/20 【首富供樓】美國樓價貴得離譜 馬雲蔡崇信入市也要造30年按揭？（第三版） 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 19:13 2022/06/30 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 最新專欄文章 專家樓論 - 人人走貨？ 二手放盤量急升 2022/09/09 人人走貨？ 二手放盤量急升 專家樓論 - 準置業者 將會逐年減少？ 2022/09/08 準置業者 將會逐年減少？ 專家樓論 - 「3+4」檢疫 未激活舖市 2022/09/07 「3+4」檢疫 未激活舖市 專家樓論 - 10大屋苑 改朝換代？ 2022/09/07 10大屋苑 改朝換代？ 專家樓論 - 收租的隱藏成本 2022/09/06 收租的隱藏成本 香港物業 按揭貸款 拆息 H按 加息 二手市場 一手市場