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銀行加P 勢在必行

財金專欄 14:00 2022/09/11

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加息周期日漸逼近，隨著近日拆息(Hibor)抽升、銀行上調H按「封頂息」，連同今個月中後，有機會跟隨美國上調最優惠利率（P），按息將會升至3厘，將加速樓價下跌。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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