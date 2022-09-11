銀行加P 勢在必行 財金專欄 14:00 2022/09/11 分享： 分享： 加息周期日漸逼近，隨著近日拆息(Hibor)抽升、銀行上調H按「封頂息」，連同今個月中後，有機會跟隨美國上調最優惠利率（P），按息將會升至3厘，將加速樓價下跌。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 2021/05/27 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 按息回升須警惕 穩增供應助上車 2021/12/30 按息回升須警惕 穩增供應助上車 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 2022/03/30 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 按息隨時上升 小業主點揀好？ 2022/06/09 按息隨時上升 小業主點揀好？ 超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊 2022/08/20 超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊 你可能感興趣 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 03:00 2021/05/27 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 按息回升須警惕 穩增供應助上車 01:00 2021/12/30 按息回升須警惕 穩增供應助上車 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 13:57 2022/03/30 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 最新專欄文章 專家樓論 - 銀行得新盤按揭 得天下 2022/09/10 銀行得新盤按揭 得天下 專家樓論 - 人人走貨？ 二手放盤量急升 2022/09/09 人人走貨？ 二手放盤量急升 專家樓論 - 準置業者 將會逐年減少？ 2022/09/08 準置業者 將會逐年減少？ 專家樓論 - 「3+4」檢疫 未激活舖市 2022/09/07 「3+4」檢疫 未激活舖市 專家樓論 - 10大屋苑 改朝換代？ 2022/09/07 10大屋苑 改朝換代？ 香港物業 按揭貸款 定期存款 樓價 H按 加息 香港