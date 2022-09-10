《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路 財金專欄 2022/09/10 分享： 分享： 中央電視台正在熱播36集電視劇《麓山之歌》。在中共二十大前夕，主流媒體播出「主旋律大劇」是鐵定的安排，但《麓山之歌》比較特別，是多年不見的「國企重工正劇」，其劇中內容要突出的，也正是近日開始連串宣傳的 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 大盤如何穩 決戰「保交樓」 2022/09/09 大盤如何穩 決戰「保交樓」 國情知聞 - 防疫又從嚴 大盤添新壓 2022/09/08 防疫又從嚴 大盤添新壓 國情知聞 - 京麥當勞聘退休者 專家籲改革退休制 2022/09/07 京麥當勞聘退休者 專家籲改革退休制 國情知聞 - 月餅「瘦身令」 直到二十大前夕 2022/09/06 月餅「瘦身令」 直到二十大前夕 國情知聞 - 找經濟新動能 地方八仙過海 2022/09/05 找經濟新動能 地方八仙過海 經濟 中國 電視劇 中央電視台 人民幣