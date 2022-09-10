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《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路

財金專欄 2022/09/10

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中央電視台正在熱播36集電視劇《麓山之歌》。在中共二十大前夕，主流媒體播出「主旋律大劇」是鐵定的安排，但《麓山之歌》比較特別，是多年不見的「國企重工正劇」，其劇中內容要突出的，也正是近日開始連串宣傳的

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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