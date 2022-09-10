《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路

中央電視台正在熱播36集電視劇《麓山之歌》。在中共二十大前夕，主流媒體播出「主旋律大劇」是鐵定的安排，但《麓山之歌》比較特別，是多年不見的「國企重工正劇」，其劇中內容要突出的，也正是近日開始連串宣傳的

...