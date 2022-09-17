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【賺息趨勢】摩通：內銀降存款息 助擴淨息差 緩LPR下調衝擊

研究報告 17:01 2022/09/17

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過去兩周，發言的聯儲局官員均發放偏鷹言論。此外，加拿大央行在當地失業率顯著回升0.5個百分點至5.4%，以及歐洲央行在俄羅斯無限期停止向歐洲輸送天然氣，恐加深能源危機及經濟衰退風險情況下，兩央行上周仍大幅加息0.75厘，看來聯儲局下周作出今年第3度急加息0.75厘幾乎已定成局，令其加息步伐之急，遠超上次（點擊圖片放大）以至過去6次加息的步伐。

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專訪 瑞士百達陳東 談防疫嚴+內房弱【下一頁

延伸閱讀：【環球趨勢】景順Kristina Hooper：現值得關注的七大議題

此外，全球主要央行均正在縮減資產負債表的規模（點擊圖片放大），縱使各央行縮表步伐不一，但是在疫情揮之不去的情況下，經濟衰退風險仍在，讀者選收息股時，首選股息有增長者，其次為「力保不失」者。

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———————————————

9月17日：

【17：00】內銀股為港人熱門收息股，為近期受累內房債務危機，以及內地息率趨跌所衝擊。摩根大通近日發表的最新報告指，內地六大國有限行及招商銀行 （03968） 宣布下調活期和定期存款利率，該行預期其他股份制商業銀行或將於未來幾周仿效，相信對於銀行盈利有利，但在宏觀增長仍然疲弱，加上房地產市場壓力持續升溫，資產質素問題仍然存在，故不太可能對銀行進行持續重新評級。

摩通估計，在本輪下調存款利率，將為內銀在2023年銀行淨息差提高5.5個基點，盈利提升5.2%，將抵銷8月下調貸款市場報價利率（LPR）為淨息差及盈利所帶來的負面影響。在摩通覆蓋的銀行中，摩通認為......

【12：00】中資電訊股為近期股價抗跌力較強的收息股，而在國家支持下，行業發展步伐未停。國務院國資委主任郝鵬在過去的周四（15日）到中國電信集團及中國聯合網絡通信集團調研企業5G建設應用、融合創新服務及網絡安全保障等工作情況。

郝鵬強調......

9月15日：

【14：00】摩根士丹利近日列出港股及A股市場的最新焦點股名單，當中新納入中天科技（滬：600522），同時基於美方公布倡議推動國內生物技術產業而剔出藥明生物 （02269） ，而15隻焦點A股及港股之中，有5隻收息股，包括......

9月14日：

【18：30】名家曾淵滄建議留意1隻收息股，分析詳見：【下一頁

【15：00】3隻中資油股今年預測股息率逾10厘，屬股價較波動的高息股。建銀國際最新發表報告，重申中石化 （00386） 「跑贏大市」的投資評級，並將中石化目標價由4.75元調升至4.8元。

建銀國際指，中石化上半年業績表現勝於預期，受惠於成本控制的策略，期內純利按年升10%至至435億元人民幣（按季更升36%），佔該行及市場對其全年預測的近60%，而中石化的每股中期派息為0.16元人民幣，與去年同期持平，意味著派息率為45%。

此外，建銀國際更將中石化......

【08：00】建銀國際最新報告盤點中期業績後的投資建議，當中不乏熱門收息股如內銀、內房等，分析詳見：【下一頁

9月13日：

【19：00】內銀板塊為熱門收息股類之一，花旗對內銀行業的最新分析，詳見：【下一頁

【17：00】瑞信最新發表的研究報告指，滙豐 （00005） 財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）出席論壇活動時重申中期業績上公布的增長指引，預期下半年信貸損失提撥將趨向正常化，全年料接近30個基點，同時估計第三季淨利差將有所改善。

瑞信報告續指，滙豐管理層對淨利息收入目標達到370億美元仍感樂觀。瑞信補充......

延伸閱讀：英鎊待1.19美元減持

【12：00】消費黃金檔期的中秋節長假期（9月10日至12日）剛過去，新地 （00016） （銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，受惠於中秋禮籃銷情及餐飲消費帶動，新地12大商場營業額及人流於上述中秋假期內分別按年升12%及10%，當中以餐廳及超市增幅最為顯著。

鍾秀蓮表示，回顧第三季開始至今的表現，傳統暑假黃金檔期加上第二階段電子消費券於8月發放第一期，商場亦舉行不同主題活動及佈置吸納區內外客群，帶動全城消費氣氛熾熱。

【07：00】石油股為其中一類收息股，而油價自今年3月高見每桶130.5美元後回落（點擊圖片放大），只有中石油股 （00857） 價明顯走弱，中石化 （00386） 及中海油 （00883） 均從3月低位展開升浪，原因何在？詳見：【【下一頁

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中海油估值分析詳見：【下一頁

9月11日：

【12：00】藍籌本地地產股新鴻基地產 （00016） 上周四（9月8日）收市後公布，截至今年6月底止全年業績營業額按年跌8.8%至777.5億元，純利按年跌4.2%至255.6億元，惟每股末期息維持派3.7元不變。摩根士丹利最新發表的報告，雖維持新地「與大市同步」的投資評級，但將其目標價由102元調低至100元。

摩根士丹利指，新地年度基礎溢利按年跌約4%至287.3億元，大致符合該行預期，而在本港住宅市場前景充滿挑戰下，新地2023財年（年結日：6月底）銷售目標為350億元（2022財年，按所佔權益計算，新地在年內錄得合約銷售總額約335億元），2023財年合同銷售目標保守。不過，摩根士丹利認為......

9月10日：

【09：00】內銀股、內險股及內房股均曾為熱門收息股，惟近期此三板塊均受內房債務危機衝擊。不過，中國昨日公布今年8月的全國居民消費價格（CPI）按年升2.5%，低過市場預期的2.8%；而工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲2.3%，也低過市場預期的升3.2%，指內地8月通脹數意外下行，反映了國內及國外需求疲軟。摩根士丹利最新報告估計，中國政府將加大寬鬆措施，並可能在中共召開「二十大」之後逐步改變目前防疫策略。

摩根士丹利預計......

更多關於9月上旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

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撰文 : 蕭悅潾 投資理財周刊

欄名 : 收息股追蹤

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