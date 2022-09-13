加元1.32似已見底 財金專欄 2022/09/13 分享： 分享： 上周加央行大幅加息75基點，把息率推上3.25厘後，現時加元息率已是七大貨幣中最高，這使加元有一定吸引力。紐約期油雖只有每桶80多美元，但仍算是高油價。另按利率期貨價格變化顯示，市場估下月26日加央行 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元或將現較顯著調整 今日 美元或將現較顯著調整 歐元調升波幅範圍到1至1.04美元 今日 歐元調升波幅範圍到1至1.04美元 英鎊待1.19美元減持 今日 英鎊待1.19美元減持 日圓龐大支持114 今日 日圓龐大支持114 澳元徘徊67至70美仙 今日 澳元徘徊67至70美仙 你可能感興趣 美元或將現較顯著調整 今日 01:00 美元或將現較顯著調整 歐元調升波幅範圍到1至1.04美元 今日 01:00 歐元調升波幅範圍到1至1.04美元 英鎊待1.19美元減持 今日 01:00 英鎊待1.19美元減持 最新專欄文章 美元或將現較顯著調整 今日 美元或將現較顯著調整 紐元阻力64美仙 今日 紐元阻力64美仙 澳元徘徊67至70美仙 今日 澳元徘徊67至70美仙 日圓龐大支持114 今日 日圓龐大支持114 英鎊待1.19美元減持 今日 英鎊待1.19美元減持 美元 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 澳洲央行 新西蘭央行