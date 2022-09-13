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加元1.32似已見底

財金專欄 2022/09/13

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上周加央行大幅加息75基點，把息率推上3.25厘後，現時加元息率已是七大貨幣中最高，這使加元有一定吸引力。紐約期油雖只有每桶80多美元，但仍算是高油價。另按利率期貨價格變化顯示，市場估下月26日加央行

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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