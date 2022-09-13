  • 30°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 02:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美元或將現較顯著調整

財金專欄 2022/09/13

分享：

分享：

冬季將至，歐盟到了關鍵時刻，有迫切性要與俄羅斯達成和解協議。

俄羅斯上周直接與歐盟攤牌，要求歐盟撤銷所有經濟制裁，否則「北溪一號」天然氣管道將不會重開。由於歐洲極度依賴俄羅斯的天然氣供應，加上冬季將至，

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元調升波幅範圍到1至1.04美元
今日
歐元調升波幅範圍到1至1.04美元
英鎊待1.19美元減持
今日
英鎊待1.19美元減持
日圓龐大支持114
今日
日圓龐大支持114
澳元徘徊67至70美仙
今日
澳元徘徊67至70美仙
紐元阻力64美仙
今日
紐元阻力64美仙

你可能感興趣

歐元調升波幅範圍到1至1.04美元
今日 01:00
歐元調升波幅範圍到1至1.04美元
英鎊待1.19美元減持
今日 01:00
英鎊待1.19美元減持
日圓龐大支持114
今日 01:00
日圓龐大支持114

最新專欄文章

加元1.32似已見底
今日
加元1.32似已見底
紐元阻力64美仙
今日
紐元阻力64美仙
澳元徘徊67至70美仙
今日
澳元徘徊67至70美仙
日圓龐大支持114
今日
日圓龐大支持114
英鎊待1.19美元減持
今日
英鎊待1.19美元減持
美元 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 澳洲央行 新西蘭央行

上一篇文章

油價及亞洲貨幣仍具下行空間

下一篇文章

加元1.32似已見底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

上帝火滾
上帝火滾
中銀待反彈 RSI呈背馳
中銀待反彈 RSI呈背馳
國情知聞 - 《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路
《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路
覓地建屋為首務 球場改劃別再拖
覓地建屋為首務 球場改劃別再拖
中字股實力談 - 長汽高增長 國策促買車
長汽高增長 國策促買車
女王民望難傳承 英倫國運添挑戰
女王民望難傳承 英倫國運添挑戰