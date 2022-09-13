美元或將現較顯著調整 財金專欄 2022/09/13 分享： 分享： 冬季將至，歐盟到了關鍵時刻，有迫切性要與俄羅斯達成和解協議。 俄羅斯上周直接與歐盟攤牌，要求歐盟撤銷所有經濟制裁，否則「北溪一號」天然氣管道將不會重開。由於歐洲極度依賴俄羅斯的天然氣供應，加上冬季將至， ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元調升波幅範圍到1至1.04美元 今日 歐元調升波幅範圍到1至1.04美元 英鎊待1.19美元減持 今日 英鎊待1.19美元減持 日圓龐大支持114 今日 日圓龐大支持114 澳元徘徊67至70美仙 今日 澳元徘徊67至70美仙 紐元阻力64美仙 今日 紐元阻力64美仙 你可能感興趣 歐元調升波幅範圍到1至1.04美元 今日 01:00 歐元調升波幅範圍到1至1.04美元 英鎊待1.19美元減持 今日 01:00 英鎊待1.19美元減持 日圓龐大支持114 今日 01:00 日圓龐大支持114 最新專欄文章 加元1.32似已見底 今日 加元1.32似已見底 紐元阻力64美仙 今日 紐元阻力64美仙 澳元徘徊67至70美仙 今日 澳元徘徊67至70美仙 日圓龐大支持114 今日 日圓龐大支持114 英鎊待1.19美元減持 今日 英鎊待1.19美元減持 美元 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 澳洲央行 新西蘭央行