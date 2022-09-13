美元或將現較顯著調整

冬季將至，歐盟到了關鍵時刻，有迫切性要與俄羅斯達成和解協議。

俄羅斯上周直接與歐盟攤牌，要求歐盟撤銷所有經濟制裁，否則「北溪一號」天然氣管道將不會重開。由於歐洲極度依賴俄羅斯的天然氣供應，加上冬季將至，

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